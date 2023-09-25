  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Seksten sıkıldım deyip, cinsel organını kesme kararı aldı

Seksten sıkıldım deyip, cinsel organını kesme kararı aldı

Seksten sıkıldım deyip, cinsel organını kesme kararı aldı
Güncelleme:

Kendini ejderhaya benzetme çalışan Richard Hernandez, artık seksten sıkıldığını ve cinsel organını keseceğini açıkladı.

Tiamat Legion Medusa olarak bilinen Richard Hernandez, kendini ejderhaya benzetme çalışmaları ile basında yer bulmuştu. Şimdi yeni bir kararını açıkladı.

62 yaşındaki adam uzun yıllardır kendini ejderhaya benzetmeye çalışıyor. Bunun için gözlerine yeşil dövme yaptırdı. Kafasına 18 boynuz taktırdı. Kulak ile burun kısmındaki kemikleri aldırdı. Henüz halen istediği şekli alamadığını söyleyen bu tuhaf adam yeni bir kararını açıkladı.

 10 yıldan fazladır seks yapmadığını söyleyen Richard Hernandez, seksi sıkıcı bulduğunu belirtti ve yakın zamanda cinsel organını keseceğini açıkladı.

Etiketler Richard Hernandez ejderha
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi
Dolar, Euro ve altın zirveye demir attı
İlahiyatçı yazar başörtüsünü çıkardı
Ahmet Çakar'dan Türkiye'yi sarsacak iddia: ''Elime bir CD geçti'' diyerek açıkladı
Mehmetçikten nefes kesen operasyon! Kıskıvrak yakalandılar
MHP'den Erdoğan'ı kızdıracak yerel seçim pazarlığı
Ece Ronay'dan yardım çığlığı: ''Başıma gelebilecek her şeyin sorumlusu eski eşim''
Filenin Sultanı'ndan müjdeli haber! Bizzat kendisi duyurdu
Önce vatandaşa ardından da polise saldırdılar
İstanbul'un imar planları ve kentsel dönüşümler sil baştan