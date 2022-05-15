  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Sıcaklıklar 51 dereceyi aştı: En az 3 kişi öldü

Sıcaklıklar 51 dereceyi aştı: En az 3 kişi öldü

Sıcaklıklar 51 dereceyi aştı: En az 3 kişi öldü

Pakistan'da termometreler 51 dereceyi gösterirken aşırı sıcaklar nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

Meteoroloji yetkililerine göre, güneydeki Sindh ve kuzeydoğudaki Pencap eyaletleri kavurucu sıcaklardan en fazla etkilenen bölgeler oldu. Sıcak hava dalgasının en az bir hafta daha devam etmesi öngörülüyor.

Jacobabad'da kaydedilen 51 derece, bu yıl kayda geçen en yüksek sıcaklık değeri oldu.

Televizyon kanalı 92 News, bugün Sindh eyaletinin Kaccho bölgesinde şiddetli sıcaklık nedeniyle en az üç çocuğun öldüğünü, Larkana'da ise sıcaklıkların 50 derece olarak kaydedildiğini bildirdi.

Meteoroloji yetkililerince yapılan açıklamada, sıcak ve kuru havanın su rezervleri, mahsuller, sebze ve meyve bahçelerini olumsuz etkilediği konusunda çiftçiler uyarıldı.

İklim değişikliğinden en çok etkilenenden Güney Asya ülkeleri, 2015'ten bu yana şiddetli sıcaklarla yüzleşiyor.

AA

Etiketler pakistan aşırı sıcak
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tam yaz geldi derken... Meteoroloji'den 28 il için sarı kodlu uyarı!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) meydana indi: ''Tepkimizi sandıkta göstereceğiz''
İstanbul Boğazı'nda müsilajdan sonra yeni kabus
ABD'de süpermarkette katliam: Çok sayıda ölü var
MEB'den önümüzdeki dönem için yeni karar! Okul kitaplarıyla birlikte dağıtılacak
Herkes kira artışlarını konuşurken bu da oldu! Kiracısını eve kilitleyip polise koştu
Ahmet Türk'ten ''Kürt seçmen Mansur Yavaş'a oy verir mi?'' sorusuna yanıt
Şampiyon Trabzonspor kupasına kavuştu
Eşi ve birlikte kaçtığı öz kardeşine kurşun yağdırdı
Mars'ta çekilen fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı! ''Kapı'' görüntüsü gerçek mi?