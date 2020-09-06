Şili'de 6.3 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Şili bir hafta içinde ikinci kez sarsıldı, yerel saatle akşam 21.26'da bir deprem daha gerçekleşti.

Merkez üssü Coquimbo kentine 47 kilometre mesafede olan 6.3 büyüklüğündeki sarsıntı, ülkenin kuzeyinde hissedildi.

Bir hasar veya can kaybının bildirilmediği deprem, yerin 30 kilometre altında meydana geldi.

Şili'de hafta başında da 6.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmiş ve 1300 kilometre uzaklıktaki başkent Santiago bile sallanmıştı.

Şili, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının hemen kıyısında yer alıyor. Dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 90'ının meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.