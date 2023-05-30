  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Sosyal medyada büyük ifşa: Karısı ve sevgilisini arabada bastı

Sosyal medyada büyük ifşa: Karısı ve sevgilisini arabada bastı

Sosyal medyada büyük ifşa: Karısı ve sevgilisini arabada bastı
Güncelleme:

Sosyal medyada kısa sürede viral olan görüntülerde ismi açıklanmayan bir adam, karısı ve sevgilisini arabalarında yakınlaşırken yakaladı.

Sosyal medyadan paylaşılan bir ihanet videosunda adam karısının kendisini aldattığından şüphelenerek onu takip etmeye karar verdi. Karısının gece yarısında evde olmadığını fark eden adam eşinin aracındaki takip cihazından önce yerini tespit etti ardından ise takip ederek yasak aşkı ifşa etti. Söz konusu görüntüler sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

MİLYONLARCA İZLENMEYE ULAŞTI

Milyonlarca izlenen ihanet görüntülerinde aldatılan koca eşinin arabasının yanına giderek kapıyı açtı. Bir anda eşini karşısında gören kadın şaşkına döndü. O anları saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyadan ifşa eden adam ise ihanete karşı büyük bir öfke gösterdi.

Etiketler sosyal medya araba arabada baskın viral
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Partili belediye başkanından seçim sonrası olay sözler
CHP'li Akın: Memur ve emekli maaşları düşecek
Kardeşlerin başlık parası kavgası cinayetle bitti
CHP'de genel başkanlığa talip çıktı: ''Kılıçdaroğlu çekilirse aday olabilirim''
Ekonomide atılacak adımlar belli oldu
Asgari ücrette masadaki 2 zam formülü belli oldu
Demet Özdemir hakkında canlı yayında olay iddia
TÜİK enflasyon hesabını değiştirdi
Dünya güzeli Azra Akın yeni imajıyla hayran bıraktı
Alkol masasında çocuğu dans ettirdiler! Valilik harekete geçti