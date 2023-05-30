Sosyal medyada büyük ifşa: Karısı ve sevgilisini arabada bastı
Sosyal medyada kısa sürede viral olan görüntülerde ismi açıklanmayan bir adam, karısı ve sevgilisini arabalarında yakınlaşırken yakaladı.
Sosyal medyadan paylaşılan bir ihanet videosunda adam karısının kendisini aldattığından şüphelenerek onu takip etmeye karar verdi. Karısının gece yarısında evde olmadığını fark eden adam eşinin aracındaki takip cihazından önce yerini tespit etti ardından ise takip ederek yasak aşkı ifşa etti. Söz konusu görüntüler sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.
MİLYONLARCA İZLENMEYE ULAŞTI
Milyonlarca izlenen ihanet görüntülerinde aldatılan koca eşinin arabasının yanına giderek kapıyı açtı. Bir anda eşini karşısında gören kadın şaşkına döndü. O anları saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyadan ifşa eden adam ise ihanete karşı büyük bir öfke gösterdi.
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