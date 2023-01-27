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Sudan'da uçak kazası; havalandığı gibi yere çakıldı

Sudan'da uçak kazası; havalandığı gibi yere çakıldı
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Sudan'da, FlyAir Africa şirketine ait uçak havalandıktan sadece bir dakika sonra yere çakıldı. İlk belirlemelere göre kaza sonucunda iki kişi hayatını kaybetti.

Sudan'ın Juba Uluslararası Havaalanından, Etiyopya sınırındaki Akobo kentine gitmek için kalkan uçak düştü. 

FlyAir Africa şirketine ait uçakta 3 yolcu ve 2 mürettebat bulunuyordu. 

İlk belirlemelere göre iki kişinin öldüğü bildirilirken, resmi kaynaklar herhangi bir can kaybı olmadığını açıkladı.

Olay yerinden gelen görüntülerde uçağın ön tarafının ağır hasar görüldü.

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