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Suikasta uğrayan Hamas lideri Haniye Doha'da defnedilecek

Suikasta uğrayan Hamas lideri Haniye Doha'da defnedilecek
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin naaşının, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenecek cenaze töreninden sonra Katar'a götürüleceği bildirildi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Tahran'da suikasta uğrayan Haniye'nin cenaze töreni ve son yolculuğuna uğurlama işlemlerine dair bilgi verildi.

Haniye'nin naaşının yarın Tahran'da düzenlenecek cenaze töreninden sonra Katar'ın başkenti Doha'ya götürüleceği aktarılan açıklamada, 2 Ağustos'ta da cuma namazını müteakip başkent Doha'daki İmam Muhammed bin Abdulvahhab Camisinde Haniye için cenaze namazının kılınacağı belirtildi.

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Açıklamada, Arap ve Müslüman ülkelerden çok sayıda yetkilinin katılımıyla düzenlenecek cenaze töreninden sonra Haniye'nin başkent Doha'da toprağa verileceği kaydedildi.

Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

Etiketler Suikas Hamas lider haniye
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