Suriye'de mezuniyet törenine SİHA saldırısı: Çok sayıda ölü var

Suriye’de harp okulu mezuniyet törenine düzenlenen SİHA saldırısında en az 60 kişi öldü.

Suriye’nin Humus kentinde düzenlenen harp okulu mezuniyet törenine SİHA saldırısı düzenlendi. Güvenlik kaynakları basına yaptığı açıklamada, saldırıda en az 60 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, çok sayıda kişinin ise yaralandığını aktardı. Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmoud Abbas’ın ise saldırıdan dakikalar önce töreni terk ettiği belirtildi.



Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, mezuniyet törenine düzenlenen saldırıyı doğrulanarak, törenin sona ermesinden hemen sonra patlayıcı mühimmat taşıyan insansız hava araçlarıyla hedef alındığı aktarıldı. Açıklamada, saldırıda aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı ifade edilerek, net sayı verilmedi.



Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Suriye Savunma Bakanlığı söz konusu saldırıya karşılık verileceğini vurguladı.

İHA