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  3. Suudi Arabistan'dan dikkat çeken Türkiye kararı

Suudi Arabistan Türkiye'ye seyahat yasağını kaldırdı

Suudi Arabistan Türkiye'ye seyahat yasağını kaldırdı

Suudi Arabistan, pandemi nedeniyle vatandaşlarına uyguladığı Türkiye'ye seyahat yasağını kaldırdı.

Covid-19 pandemisinin başlamasıyla birlikte vatandaşlarına bazı ülkelere Seyahat Yasağı getiren Suudi Arabistan Türkiye, Hindistan, Etiyopya ve Vietnam için bu yasakları kaldırdı.

Suudi Arabistan bu ayın başında da kapalı ortamlarda maske takma zorunluluğunu kaldırmıştı.

VELİAHT PRENS SELMAN TÜRKİYE'YE GELİYOR 

Kararın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 22 Haziran'da Türkiye'ye yapacağı ziyaret öncesi duyurulması dikkat çekti. 

Muhammed bin Selman'ın ziyareti, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul başkonsolosluğunda öldürülmesinden bu yana ilk resmi ziyareti olacak.

Prens Selman Türkiye'ye geliyorPrens Selman Türkiye'ye geliyorDünya

 

 

BBC Türkçe

Etiketler suudi arabistan türkiye seyahat yasağı
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