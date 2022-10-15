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Suudi Arabistan'dan Ukrayna'ya 400 milyon dolar yardım

Suudi Arabistan'dan Ukrayna'ya 400 milyon dolar yardım

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed Bin Salman, Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık insani yardım yapacaklarını açıkladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, iki liderin telefon görüşmesi yaptığı ve Zelenski’nin Veliaht Prens Bin Salman’ı yeni atandığı ‘Başbakanlık’ görevinden dolayı kutladığı ifade edildi. İki liderin, Suudi Arabistan’ın son yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Ukrayna lehine oy vermesi konusunu da görüştüğünün altı çizildi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Salman’ın Zelenski’ye 400 milyon dolar değerinde ‘ek’ insani yardım yapacağını ilettiği ve iki ülke arasındaki ilişkinin tazelendiği vurgulandı.

ABD-SUUDİ ARABİSTAN OPEC GERGİNLİĞİ

Suudi Arabistan, OPEC ve Rusya’nın da bulunduğu OPEC dışı katılımcı ülkelerle (OPEC+) günlük petrol üretimini azaltma kararı almış, bu durum petrol fiyatlarını yükselteceği için ABD ile Suudi Arabistan arasında gerginliğe sebep olmuştu. ABD Senatörü Richard Blumenthal, 12 Ekim’de OPEC+ kararının Rusya’yı desteklemek olduğunu vurgulayarak Suudi Arabistan’a silah satışının geçici olarak durdurulması için basın açıklaması yapmıştı.    

Etiketler suudi arabistan ukrayna
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