Suudilerden bir kadınlara bir özgürlük daha

Suudi Arabistan'da kadınların kamusal yaşama katılmasına ilişkin yasaklar hafifletilirken, 32 kadın hızlı tren makinisti olarak göreve başladı.

Suudi Arabistan'da kadınların kamusal yaşama katılmasına yönelik dini yasaklar son yıllarda hafifletiliyor. Makinist alımı için açılan iş ilanına çok sayıda başvuru yapıldı. Yapılan başvurularda 32 kadın hızlı tren makinisti olarak göreve başladı.