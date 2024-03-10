  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Suudilerden bir kadınlara bir özgürlük daha

Suudilerden bir kadınlara bir özgürlük daha

Suudilerden bir kadınlara bir özgürlük daha
Güncelleme:

Suudi Arabistan'da kadınların kamusal yaşama katılmasına ilişkin yasaklar hafifletilirken, 32 kadın hızlı tren makinisti olarak göreve başladı.

Suudi Arabistan'da kadınların kamusal yaşama katılmasına yönelik dini yasaklar son yıllarda hafifletiliyor. Makinist alımı için açılan iş ilanına çok sayıda başvuru yapıldı. Yapılan başvurularda 32 kadın hızlı tren makinisti olarak göreve başladı.

Etiketler suudi arabistan suudiler kadınlar kadın hakları suudi kadınlar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Burcu Biricik'ten karnı burnunda poz! Burcu Biricik'ten karnı burnunda poz! Niğde'de çığ felaketi! Bir dağcı hayatını kaybetti Niğde'de çığ felaketi! Bir dağcı hayatını kaybetti Erdoğan'ın 3 tonluk çok özel hediyesi Cumhurbaşkanlığı'nda Erdoğan'ın 3 tonluk çok özel hediyesi Cumhurbaşkanlığı'nda Yolcu otobüsü evin bahçesine daldı! Şoke eden kaza kamerada Yolcu otobüsü evin bahçesine daldı! Şoke eden kaza kamerada Sağlık Bakanlığı'ndan aile hekimliği kararı Sağlık Bakanlığı'ndan aile hekimliği kararı Trafik kazası değil cinayet! AK Partili ismin öldürüldüğü ortaya çıktı Trafik kazası değil cinayet! AK Partili ismin öldürüldüğü ortaya çıktı Korkunç kaza kamerada: Yaralıyı ezip yardım edenlere çarptı Korkunç kaza kamerada: Yaralıyı ezip yardım edenlere çarptı Eşi ve oğlunu öldürüp cesetleri parçaladı Eşi ve oğlunu öldürüp cesetleri parçaladı Arda Güler, Real Madrid'te ilk golünü attı Arda Güler, Real Madrid'te ilk golünü attı AK Partili bir isim daha ''affını'' istedi AK Partili bir isim daha ''affını'' istedi