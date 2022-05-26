Tabutun üzerinde ''twerk'' şov tepki çekti

Latin Amerika’da olduğu tahmin edilen bir cenaze töreni sırasında ölen adamın tabutunun üzerine çıkarak twerk yapan bir kadının görüntüleri sosyal medyada olay oldu.

Sosyal medya kullanıcıları ölen adamın tabutunun üzerinde twerk yapan kadını konuşuyor. Latin Amerika’da çekildiği tahmin edilen görüntüler aslında bir cenaze töreni. Vefat eden adam tabutunun kapağı açık bir şekilde yerde yatarken ismi ve ölen adamla yakınlığı bilinmeyen bir kadın akılalmaz bir harekete imza attı.

Sosyal medyada popüler olan görüntülerde kadın, çevredekilerin alkışları ve çığlıkları arasında tabutun üzerine çıkarak dans etmeye başladı. Ardından ise vefat eden kişiyi dudağından öptü. Sosyal medyada tepki çeken görüntüler kısa sürede binlerce izlenmeye ulaştı.

Sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü görüntülerin gerçek bir cenaze törenine ait olmadığını ve kurmaca olduğunu iddia etti. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı videoyu izlediğinde adamın uyanacağını düşündüklerini söyledi. Diğer kullanıcılar ise bazı cenaze geleneklerine dikkat çekerek bu durumun mümkün olabileceğini dile getirdi.