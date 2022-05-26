  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Tabutun üzerinde ''twerk'' şov tepki çekti

Tabutun üzerinde ''twerk'' şov tepki çekti

Latin Amerika’da olduğu tahmin edilen bir cenaze töreni sırasında ölen adamın tabutunun üzerine çıkarak twerk yapan bir kadının görüntüleri sosyal medyada olay oldu.

Sosyal medya kullanıcıları ölen adamın tabutunun üzerinde twerk yapan kadını konuşuyor. Latin Amerika’da çekildiği tahmin edilen görüntüler aslında bir cenaze töreni. Vefat eden adam tabutunun kapağı açık bir şekilde yerde yatarken ismi ve ölen adamla yakınlığı bilinmeyen bir kadın akılalmaz bir harekete imza attı.

Sosyal medyada popüler olan görüntülerde kadın, çevredekilerin alkışları ve çığlıkları arasında tabutun üzerine çıkarak dans etmeye başladı. Ardından ise vefat eden kişiyi dudağından öptü. Sosyal medyada tepki çeken görüntüler kısa sürede binlerce izlenmeye ulaştı.

 Sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü görüntülerin gerçek bir cenaze törenine ait olmadığını ve kurmaca olduğunu iddia etti. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı videoyu izlediğinde adamın uyanacağını düşündüklerini söyledi. Diğer kullanıcılar ise bazı cenaze geleneklerine dikkat çekerek bu durumun mümkün olabileceğini dile getirdi.

 

Etiketler twerk tabut ölen adam dans kalça kucak dansı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kira düzenlemesinden ilk detaylar: Yüksek fiyat çeken ev sahipleri yandı
Karşısında polisleri görünce böyle isyan etti: ''Cezaevine girse de kurtulsak''
Antalya'da film sahnelerini aratmayan kurtarma operasyonu
Telefondan bilgisayara... Elektronik ürünlere TRT zammı!
İstanbul'da çok gizli operasyon: DEAŞ'ın lideri yakalandı
Batı Karadeniz'in ormanlarını ''terminatör'' kurtaracak! Yüzlercesi ormana salındı
Faiz kararı için geri sayım başladı; TCMB sürpriz yapar mı ?
Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi'den samimi itiraflar: ''Şaşkınlıkla izliyorum''
Tonu 40 bin dolar! Türkiye'de üretimi başlıyor
Dolar uçtu, zamlar peş peşe geldi: Benzin ve motorine dev zam!