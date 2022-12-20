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Taliban'dan kız öğrencilere üniversite yasağı

Taliban'dan kız öğrencilere üniversite yasağı
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Taliban yönetimindeki Afganistan'da kız öğrencilere üniversite yasağı geldi.

Afganistan’da kız öğrencilerin lise eğitimi almasının yasaklanmasının ardından üniversiteye gitmeleri de resmi olarak yasaklandı. Afganistan Yüksek Öğretim Bakanlığı Sözcüsü Hafiz Zeiyaullah Hashimi, kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Afganistan’daki tüm devlet ve özel üniversitelere hitaben yayınlanan kararda, “Bakanlar Kurulu kararına istinaden kızların eğitimi ikinci emre kadar durdurulmuştur, bir an önce Bakanlığa emrin uygulanmasına dahil güvence veriniz” ifadeleri yer aldı.

DERSLERE KATILABİLİYORLARDI
Karardan önce, üniversitelerde bulunan kız öğrenciler, erkek öğrencilerden ayrı oturması ve belli kılık kıyafet prosedürlerine uygun giyinmesi koşuluyla derslere katılabiliyordu. 

Etiketler üniversite yasak
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