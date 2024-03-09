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Tek gecelik ilişkinin ardından bebeğinin babasını TikTok'ta arıyor

Tek gecelik ilişkinin ardından bebeğinin babasını TikTok'ta arıyor
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İskoçya'da tatilde bir bar sonrası yaşadığı tek gecelik ilişkiden hamile kalan bir genç kadın TikTok'ta bebeğinin babasını aradığı duyuruyla sosyal medyada gündem oldu.

İskoçya'nın Edinburgh kentinde yaşayan 30 yaşındaki Sarah-Jayne Snow isimli bir kadın TikTok'tan yaptığı çağrıyla sosyal medya kullanıcılarının bir anda ilgisini çekti. Bar tuvaletinde yaşadığı tek gecelik ilişkinin sonrasında hamile kaldığını ifade eden Snow, beraberlik yaşadığı adamın fotoğrafını paylaşarak, "Bu adamı Glasgow'dan tanıyan var mı?" diye sordu.

TikTok'ta 2 milyondan fazla izlenmeye ulaşan gönderisinde Snow, ultrason görüntülerini göstererek, "Tenerife'de tanıştığım adama. Baba olacaksın" dedi.

 HelpMeFindHim (Onu bulmak için bana yardım edin) etiketiyle yaptığı paylaşımıyla Snow binlerce yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu Steve ve iki hafta önce trafik kazasında hayatını kaybetti" yorumunu yaptı.

Adamı arama konusunda herhangi bir ilerleme kaydedip kaydetmediği sorulduğunda Snow, yorumlarında "Ondan ya da tanıdığı herhangi birinden haber almadım. Ama yine de oğlum doğduğunda DNA testi yaptıracağım o yüzden onu bulacağıma eminim" diye konuştu.

Etiketler Sarah-Jayne Snow tek gecelik ilişki tiktok bebeğin babası
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