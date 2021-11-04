Tom Hanks, Jeff Bezos'un uzay yolculuğu davetini reddetti

Oyuncu Tom Hanks, ABD'li iş insanı Jeff Bezos tarafından Blue Origin'in uzay yolculuğuna davet edildiğini ancak 28 milyon dolar ödemek istemediği için daveti reddettiğini açıkladı.

Amerikan ABC kanalında Jimmy Kimmel'ın programına katılan Tom Hanks, Kimmel'ın sorusu üzerine Blue Origin'in sahibi olan Bezos'un, kendisini uzay yolculuğuna davet ettiğini doğrulayarak, "Ancak ücretini ödemem gerekiyordu." diye ekledi.

"UZAY YOLCULUĞUNA 28 MİLYON DOLAR VEREMEM"

Uçuşun 28 milyon dolara mal olduğunu belirten Hanks, "Maddi durumum iyi ama 28 milyon dolar ödemem." dedi.

Öte yandan Insider, Tom Hanks'in, Richard Branson'ın kurduğu Virgin Galactic'in uzay yolculuğuna katılacağını yazdı.

HAREKETLERİ KAHKAHAYA BOĞDU

Programda "Şu anda uzaya gitme deneyimini simüle edebiliriz. Bunu, hepimiz burada koltuklarımızda yapabiliriz." diyen Hanks, yaptığı hareketlerle stüdyoyu kahkahaya boğdu.

STAR TREK'İN YILDIZI UZAYA ÇIKAN EN YAŞLI İNSAN OLDU

ABD'de çekilen 'Star Trek' (Uzay Yolu) dizisiyle tüm dünyada tanınan 90 yaşındaki ünlü oyuncu William Shatner, geçen ay milyarder Jeff Bezos'un Blue Origin şirketi tarafından gerçekleştirilen uzay yolculuğuna çıktı. Bu seyahatle birlikte Shatner, uzaya çıkan en yaşlı ilk insan olarak tarihe geçti.