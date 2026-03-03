Trump Avrupa ülkesiyle ipleri kopardı: ''Tüm ticari ilişkilerimizi keseceğiz''

  1. Anasayfa
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılarda üslerinin kullanılmasına izin vermeyeceğini açıklayan İspanya ile ipleri kopardı. Trump, ''İspanya ile tüm ticari ilişkilerimizi keseceğiz. İspanya ile hiçbir ilişkimiz olsun istemiyoruz'' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bir basın mensubunun İsrail'in kendisini İran'a saldırmaya zorlayıp zorlamadığına ilişkin soruya yanıt veren Trump, ''Hayır. Onları ben zorlamış olabilirim. Bu manyakların önce saldıracak olması benim görüşümdü'' dedi.

Trump, İran'a yönelik saldırılara ilişkin şunları söyledi:

''Sanırım yeni liderliğe bir darbe daha indirildi. Bu da oldukça önemli bir darbe gibi görünüyor.

Liderlik için düşündüğüm insanların çoğu öldü. Başka bir grup daha var ama onlar da ölmüş olabilir.

En kötü senaryo, İran'ı vurmamız ve bir önceki kişi kadar kötü birinin yönetimi ele geçirmesi.

Artık hava savunmaları yok, hiçbir tespit imkanları da kalmadı. Çok ağır bedel ödeyecekler''

İspanya ile ipleri attı: "Tüm ticari ilişkilerimizi keseceğiz"

İspanya'yı sert sözlerle eleştiren Trump, "İspanya bize üslerini kullanamayacağımızı söyledi, ama sorun değil, onlara ihtiyacımız yok. İstersek, oraya uçup kullanabiliriz. Kimse bize kullanmamamızı söyleyemez. İspanya ile tüm ticari ilişkilerimizi keseceğiz. İspanya ile hiçbir ilişkimiz olsun istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Rıza Pehlevi iyi birine benziyor"

ABD Başkanı Donald Trump, devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi'nin İran yönetimine gelmesine ilişkin soruya, "Çok iyi birine benziyor ama bana kalırsa ülke içinden biri daha uygun olabilir" dedi.

 

