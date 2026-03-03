  1. Anasayfa
  3. Karadeniz'de 1 saat arayla iki korkutan deprem!

Güncelleme:

AFAD verilerine göre, Karadeniz'de 1 saat arayla iki deprem meydana geldi. Depremlerin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 15.09 sıralarında Karadeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.37 kilometre olarak ölçüldü. 

Sarsıntının merkez üssünün Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesine 254 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi. 

4.3'lük bir deprem daha

AFAD verilerine göre, saat 16.05'te Karadeniz'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 4.59 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

