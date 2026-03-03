Böylesi ne görüldü ne duyuldu: Tam 542 bin TL trafik cezası kesildi

Yeni trafik cezalarının yürürlüğe girmesinin ardından Denizli'de denetimlere takılan bir sürücüye 542 bin TL ceza kesildi.

Denizli’nin Buldan ilçesinde emniyet ekiplerinin denetimine takılan bir sürücü, yeni Trafik Kanunu’nun en ağır yaptırımlarıyla karşılaştı. Alkolmetreyi reddeden, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanan şahsa tam 542 bin TL idari para cezası uygulandı.

27 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Trafik Kanunu, ülke genelinde olduğu gibi Buldan’da da uygulanmaya başladı. Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi tarafından yapılan denetimlerde bir sürücü, dur ikazına uymadığı, ehliyeti geri alındığı halde araç kullandığı, ehliyetsiz olduğu, alkolmetreyi üflemeyi reddettiği ve alkollü araç kullandığı tespit edilerek toplamda 542 bin TL cezai işlem gördü.

Cezai işlem yapılan şahsın aracı 60 gün trafikten men edildi.

İHA