  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Trump: Twitter artık emin ellerde

Trump: Twitter artık emin ellerde

Trump: Twitter artık emin ellerde
Güncelleme:

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın Twitter’ı 44 milyar dolara satın almasının ardından kendi kurduğu sosyal medya platformu "Truth Social" üzerinden yeni bir paylaşım yaptı.

"ÇOK MUTLUYUM"

Trump, Twitter'ın bir an önce sahte hesaplardan kurtulması gerektiğini söyleyerek, "Twitter'ın şimdi artık daha akıllı ellerde olmasından ve ülkemizden gerçekten nefret eden radikal sol akıl hastaları ve manyaklar tarafından yönetilmemesinden dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Trump'ın, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya hesapları 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınının ardından "baskını teşvik ettiği" gerekçesiyle tamamen kapatılmış, bunun üzerine Trump, Truth Social'ı kurmuştu.​

Etiketler donald trump elon musk twitter
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yasmin Erbil'in sevgilisi tanıdık çıktı! Paylaşımı apar topar sildi
Arşivden çıkan Cumhuriyet Bayramı manşetleri
Selçuk Bayraktar açıkladı: Kızılelma hangardan çıkmadan dünya sıraya girdi
Devlet erkanı Atatürk'ün huzurunda
Pes! AK Partili belediye bir türlü Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayamadı!
TOGG'un renkleri belli oldu! Anadolu Kırmızısı, Pamukkale Beyazı...
Fatih Erbakan, seçim ikinci tura kalırsa ne yapacaklarını açıkladı
Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
Kocası ve yengesini birlikte yakalayan kadın ortalığı birbirine kattı
Genelkurmay Atatürk'ün renkli fotoğraflarını yayınladı