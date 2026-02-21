Trump'tan Çin çıkarması! Tarih belli oldu
ABD Başkanı Donald Trump'ın 31 Mart-2 Nisan tarihlerinde Çin'i ziyaret edeceği bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Mart ayı sonunda Çin’e kritik bir çıkarma yapmaya hazırlanıyor.
Bir Beyaz Saray yetkilisinin yaptığı açıklamaya göre; ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e gerçekleştireceği resmi ziyaret, 31 Mart ile 2 Nisan tarihleri arasında olacak. Trump'ın 3 günlük ziyareti kapsamında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelmesi planlanıyor.
İki liderin Pekin'de yapacağı görüşmelerde, ABD-Çin ikili ilişkilerinin, bölgesel meselelerin ve küresel güvenlik konularının masaya yatırılacağı öngörülüyor.
