Trump'tan olay açıklama: Beğenmezsem bomba atmaya yeniden başlayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yapılan anlaşmaya ilişkin ''Bu bir mutabakat zaptı, beğenmezsem bomba atmaya devam edebilirim'' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa’nın Evian kentinde düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile ortak bir basın toplantısı düzenledi. Küresel piyasaların ve Orta Doğu'nun yakından takip ettiği zirvede Trump, İran ile yürütülen müzakere süreçlerine, petrol fiyatlarındaki düşüşe ve askeri stratejilere dair net ve tavizsiz mesajlar verdi.

G7 Zirvesi'nde Tansiyonu Yükselten İran Çıkışı

İran ile olası bir nükleer anlaşmanın çerçevesini değerlendiren Donald Trump, masadaki belgenin nihai bir anlaşmadan ziyade bir mutabakat zaptı olduğunu vurguladı. ABD'nin caydırıcılık politikasından taviz vermeyeceğinin altını çizen Trump, "Bu bir mutabakat zaptı, eğer şartları beğenmezsem bomba atmaya devam edebilirim" ifadelerini kullandı. Bu sert çıkışın ardından söz konusu anlaşmanın küresel güvenlik için önemine de değinen Trump, anlaşmanın hayata geçmesiyle birlikte İran'ın nükleer silaha sahip olma ihtimalinin yüzde 99,9 oranında ortadan kalkacağını belirtti. Ayrıca bu anlaşmanın, dünya petrol ticareti için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasının tek garantisi olduğunu ifade etti.

Ekonomi ve Petrol Fiyatlarında "Normale Dönüş" Vurgusu

Toplantının önemli gündem maddelerinden biri de küresel ekonomik göstergeler oldu. Başkan Trump, uyguladıkları stratejiler sayesinde petrol fiyatlarının kriz öncesi seviyelere yaklaştığını ve küresel çapta büyük bir düşüş yaşandığını duyurdu. Borsanın da yeniden normal seyrine döndüğünü belirten Trump, geçmiş ABD yönetimlerini (Clinton, Obama, Biden ve Bush dönemleri) eleştirerek, mevcut ekonomik toparlanmanın aslında o dönemlerde tamamlanması gerektiğini savundu ve Amerikan halkına seslenerek, "Yıllarca sizi soydular" dedi.

Askeri Operasyonlar ve 350 Milyar Dolarlık Yatırım İddialarına Yanıt

ABD'nin son 47 yıldır yapılamayanı başardığını öne süren Trump, İran'ın bölgedeki askeri gücüne büyük bir darbe vurduklarını belirtti. Bölgedeki donanma hareketliliğine müdahale ettiklerini ve 22 gemiyi bölgeden çıkardıklarını vurgulayan Trump, "Bunu yaptığımız için petrolün varil değeri 300 doları bulmadı" diyerek askeri hamlelerinin ekonomik krizleri engellediğini savundu.

Basın toplantısının sonunda, ABD'nin İran'a 350 milyar dolarlık devasa bir yatırım yapacağına dair basında yer alan iddialara da sert bir dille yanıt veren Başkan Trump, bu haberlerin tamamen çarpıtma olduğunu belirtti. Trump, konuya şu sözlerle son noktayı koydu: "Siz yatırım yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Ancak biz ABD olarak onlara 10 sent bile vermiyoruz. Yine de kimseye 'İran'a yatırım yapmayın' dayatmasında bulunmuyoruz."

DHA