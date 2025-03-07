Trump'tan Rusya'ya yeni yaptırım sinyali

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna'yı hedef almayı sürdürdüğünü belirterek, ''Ateşkes ve barış konusunda nihai bir uzlaşma anlaşmasına varılıncaya kadar Rusya’ya büyük ölçekli bankacılık yaptırımları, yaptırımlar ve gümrük tarifeleri uygulamayı şiddetle düşünüyorum'' dedi.

ABD ile Rusya arasındaki normalleşme süreci devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump’tan "yaptırım" açıklaması geldi. Kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social’dan açıklama yapan Trump, Rusya’nın Ukrayna saldırılar düzenlemeye devam ettiğini vurgulayarak, "Rusya’nın şu anda savaş alanında Ukrayna’yı vurduğu gerçeğine dayanarak, ateşkes ve barış konusunda nihai bir uzlaşma anlaşmasına varılıncaya kadar Rusya’ya büyük ölçekli bankacılık yaptırımları, yaptırımlar ve gümrük tarifeleri uygulamayı şiddetle düşünüyorum. Rusya ve Ukrayna’ya, çok geç olmadan hemen şimdi masaya oturun. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.