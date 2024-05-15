  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Uçağın fırlatma koltuğunun aniden çalışması sonucu 1 pilot öldü

Uçağın fırlatma koltuğunun aniden çalışması sonucu 1 pilot öldü

Uçağın fırlatma koltuğunun aniden çalışması sonucu 1 pilot öldü
Güncelleme:

ABD'de bir uçağın fırlatma koltuğu henüz kalkış gerçekleşmeden belirlenemeyen bir sebeple çalıştı.

ABD'nin Texas eyaletinde pistte yer alan uçağın fırlatma koltuğu sisteminin belirlenemeyen bir sebeple çalışması sonucu 1 pilot hayatını kaybetti.

Texas eyaletindeki Sheppard Hava Kuvvetleri Üssünden yapılan açıklamaya göre, 80. Uçuş Eğitim Kanadı'ndan pilot eğitmeni Yüzbaşı John Robertson, T-6A Texan II tipi uçak ile pistte saha operasyonu yürüttüğü sırada henüz belirlenemeyen bir sebeple uçağın fırlatma koltuğu sistemi çalıştı.

Uçağın kanopisinin (kokpiti saran saydam yapı) ve pilot koltuğunun hava aracı yerdeyken fırlamasıyla ağır yaralanan Robertson, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler abd uçak kaza pilot
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bakan Işıkhan'dan ''emekliye refah payı'' açıklaması Bakan Işıkhan'dan ''emekliye refah payı'' açıklaması Sokak ortasındaki üniversite cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı Sokak ortasındaki üniversite cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı Ölüm anındaki hırıltının nedeni belli oldu Ölüm anındaki hırıltının nedeni belli oldu Üretici isyan etti: Tarlada 39, tezgahta 119 TL... Üretici isyan etti: Tarlada 39, tezgahta 119 TL... Türkiye'de satılan en ucuz 10 elektrikli otomobil Türkiye'de satılan en ucuz 10 elektrikli otomobil Öğretmenler veliden izin almadan bunu yapamayacak: Ceza geliyor Öğretmenler veliden izin almadan bunu yapamayacak: Ceza geliyor ''Tesla katili'' BYD'nin elektrikli devi Shark ortaya çıktı ''Tesla katili'' BYD'nin elektrikli devi Shark ortaya çıktı Isparta'daki uçak kazasının firari şüphelisi 17 yıl sonra yakalandı Isparta'daki uçak kazasının firari şüphelisi 17 yıl sonra yakalandı Dünyanın en eskisi ve en büyüğü... Peş peşe yeni keşifler Dünyanın en eskisi ve en büyüğü... Peş peşe yeni keşifler Marmara Denizi'nde çok nadir görülüyordu... Ölü olarak bulundu Marmara Denizi'nde çok nadir görülüyordu... Ölü olarak bulundu