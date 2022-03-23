  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ukrayna, NATO'ya katılacak mı? Stoltenberg açıkladı

Ukrayna, NATO'ya katılacak mı? Stoltenberg açıkladı

Ukrayna, NATO'ya katılacak mı? Stoltenberg açıkladı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ''Putin’in bu işgali hunharcadır. Yarınki zirvede ittifakın doğu kanadındaki askeri varlığımızda artışa ilişkin konular görüşülecek'' dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg konuşmasından satır başları:

"Kimyasal silah kullanımı çatışmanın çehresini tamamen değiştirecektir. Uluslararası hukukun ihlali olacaktır. Kimyasal silah kullanımı kabul edilemez ve büyük sonuçları olacaktır"

"Ukrayna’da şu an gördüklerimiz korkunç ve acı verici. İşgalin sonuçlarını görüyoruz. Ukrayna’nın NATO üyeliği gündemimizde yok"

"Belarus işgalde topraklarının kullanılmasına olanak verdi. Bu işgalde Belarus’un da sorumluluğu var"

"Ukrayna’ya destek olmak önemli ama çatışmanın topyekün NATO-Rusya çatışmasına dönüşmesini engellemek de önemli"

İHA

Etiketler nato Jens Stoltenberg
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Zam'aydın Türkiyem! Benzin ve motorine dev zam
Ünlü anketçiden ''Süleyman Soylu'' iddiası: ''Erdoğan önce görevden alacak, sonra...''
İslam Memiş'ten dolar ve altın için çılgın tahmin
Tam 93 kilo veren güzel oyuncunun bikinili yaz gelsin pozu olay oldu
Adı Bakan Nebati'nin yerine geçen Mehmet Şimşek cephesinden ilk açıklama
İstanbul'da lüks otelde dehşet anları! Genç kadın 7. kattan böyle düştü
Marmara'da korkutan görüntü: Tekirdağ'da deniz 15 metre çekildi
AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı'na soğuk duş
Esnaf isyan etti: ''Suriyeliler patron oldu, biz işçi!''
Tam da ölümler azaldı derken... Türkiye'de yeni varyant alarmı verildi!