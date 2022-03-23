Ukrayna, NATO'ya katılacak mı? Stoltenberg açıkladı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ''Putin’in bu işgali hunharcadır. Yarınki zirvede ittifakın doğu kanadındaki askeri varlığımızda artışa ilişkin konular görüşülecek'' dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg konuşmasından satır başları:

"Kimyasal silah kullanımı çatışmanın çehresini tamamen değiştirecektir. Uluslararası hukukun ihlali olacaktır. Kimyasal silah kullanımı kabul edilemez ve büyük sonuçları olacaktır"

"Ukrayna’da şu an gördüklerimiz korkunç ve acı verici. İşgalin sonuçlarını görüyoruz. Ukrayna’nın NATO üyeliği gündemimizde yok"

"Belarus işgalde topraklarının kullanılmasına olanak verdi. Bu işgalde Belarus’un da sorumluluğu var"

"Ukrayna’ya destek olmak önemli ama çatışmanın topyekün NATO-Rusya çatışmasına dönüşmesini engellemek de önemli"

İHA