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Ukrayna ordusu kendi köprüsünü vurdu

Ukrayna ordusu kendi köprüsünü vurdu

Rusya'nın işgal harekatına dur diyebilmek için çabalayan Ukrayna ordusu Rus askeri araçlarının geçişini engellemek için Kiev'de bulunan bir köprüyü havaya uçurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş 2. gününde. Ülke genelinde genel seferberlik ilan edilirken, saldırılarda şimdiye kadar 137 asker ve sivilin öldüğü bildirildi.

Rus bombardımanı sabah saatlerinde yeniden ülkenin birçok noktasında başladı. Ukrayna hükümet danışmanı, Rusya'nın tanklarla Kiev'e girmeyi planladığını ve bugünün en zor gün olacağını söyledi.

Ukrayna ordusu, Rus askeri araçlarının geçişini engellemek için Kiev'de bulunan bir köprüyü havaya uçurdu.

Etiketler ukrayna ukrayna ordusu rusya işgal köprü
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