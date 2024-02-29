  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ukrayna Rusya'nın savaş uçağını düşürdü

Ukrayna Rusya'nın savaş uçağını düşürdü

Ukrayna Rusya'nın savaş uçağını düşürdü
Güncelleme:

Ukrayna Hava Kuvvetleri Rusya'ya ait bir Su-34 avcı bombardıman uçağını düşürdüğünü açıkladı. 27 Şubat'ta bir günde iki Su-34 uçağın düşürüldüğünü bildiren Hava Kuvvetleri'ne göre Rusya son 10 günde yedi Su-34 uçağını kaybetti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Rusya'ya ati bir Su-34 avcı bombardıman uçağını düşürdüğünü açıklarken, son günlerde bildirilen Rus uçak kayıpları listesine bir saldırı uçağı daha eklendi.

Hava Kuvvetleri, Su-34'ün yerel saatle 1'de doğu yönünde düşürüldüğünü söyledi. 27 Şubat'ta bir günde iki Su-34 uçağının düşürüldüğünü bildiren Hava Kuvvetleri'ne göre, Rusya son 10 günde yedi Su-34 uçağını kaybetti.

The Kyiv Independent'ta yer alan habere göre uçağın imhası, Ocak ve Şubat aylarında her biri yaklaşık 330 milyon dolara mal olan iki A-50 erken uyarı ve kontrol uçağı da dahil olmak üzere Rus uçaklarının düşürülmesinde son dönemde yaşanan artıştan sonuncusu oldu.


Ukrayna'nın 21 Şubat'ta Su-34'ü, 19 Şubat'ta Su-34 ve Su-35S uçağını, 18 Şubat'ta Su-34 uçağını, iki Rus Su-34 savaş uçağını, bir Rus uçağını ve 17 Şubat'ta Su-35 savaş uçağı düşürdüğü bildirildi.

 

Etiketler Rusya ukrayna savaş uçağı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı Kadın cinayetinin altından yasak aşk çıktı Kadın cinayetinin altından yasak aşk çıktı Belediye otobüsünde okul müdürü dehşeti: Yaşlı çifti hastanelik etiler Belediye otobüsünde okul müdürü dehşeti: Yaşlı çifti hastanelik etiler Koca şehir kayboldu: ''Sistanbul'' böyle görüntülendi Koca şehir kayboldu: ''Sistanbul'' böyle görüntülendi Onlar Türkiye'nin foseptikteki hamam böceği avcısı kadınları Onlar Türkiye'nin foseptikteki hamam böceği avcısı kadınları CHP'den İYİ Parti'ye soğuk duş! Adaylığı düşürüldü CHP'den İYİ Parti'ye soğuk duş! Adaylığı düşürüldü Freni boşalan kamyon eve girdi: 2 ölü Freni boşalan kamyon eve girdi: 2 ölü Sis İstanbul'u yuttu; köprüler yok oldu; seferler iptal edildi Sis İstanbul'u yuttu; köprüler yok oldu; seferler iptal edildi Marmara Denizi mavi renkle parlamaya başladı Marmara Denizi mavi renkle parlamaya başladı Uzman isim 2 fayı işaret edip, İstanbul'un en riskli ilçelerini açıkladı Uzman isim 2 fayı işaret edip, İstanbul'un en riskli ilçelerini açıkladı