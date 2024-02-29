Ukrayna Rusya'nın savaş uçağını düşürdü

Ukrayna Hava Kuvvetleri Rusya'ya ait bir Su-34 avcı bombardıman uçağını düşürdüğünü açıkladı. 27 Şubat'ta bir günde iki Su-34 uçağın düşürüldüğünü bildiren Hava Kuvvetleri'ne göre Rusya son 10 günde yedi Su-34 uçağını kaybetti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Rusya'ya ati bir Su-34 avcı bombardıman uçağını düşürdüğünü açıklarken, son günlerde bildirilen Rus uçak kayıpları listesine bir saldırı uçağı daha eklendi.

Hava Kuvvetleri, Su-34'ün yerel saatle 1'de doğu yönünde düşürüldüğünü söyledi. 27 Şubat'ta bir günde iki Su-34 uçağının düşürüldüğünü bildiren Hava Kuvvetleri'ne göre, Rusya son 10 günde yedi Su-34 uçağını kaybetti.

The Kyiv Independent'ta yer alan habere göre uçağın imhası, Ocak ve Şubat aylarında her biri yaklaşık 330 milyon dolara mal olan iki A-50 erken uyarı ve kontrol uçağı da dahil olmak üzere Rus uçaklarının düşürülmesinde son dönemde yaşanan artıştan sonuncusu oldu.



Ukrayna'nın 21 Şubat'ta Su-34'ü, 19 Şubat'ta Su-34 ve Su-35S uçağını, 18 Şubat'ta Su-34 uçağını, iki Rus Su-34 savaş uçağını, bir Rus uçağını ve 17 Şubat'ta Su-35 savaş uçağı düşürdüğü bildirildi.