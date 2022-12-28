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Ünlü virolog açıkladı: Covid-19 pandemisi bitti

Ünlü virolog açıkladı: Covid-19 pandemisi bitti
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Alman virolog Christian Drosten, milyonlarca insanın ölümüne neden olan koronavirüs pandemisinin bittiğini söyledi.

Berlin’deki Charité Üniversitesi Hastanesi’nde viroloji anabilim dalı başkanı olan Drosten, “Bu kış korona endemisinin ilk dalgasını yaşayacağız, benim tahminlerime göre Pandemi bitti” dedi. Bunun üzerine Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, Drosten’in salgın boyunca en tedbirli açıklamalarda bulunan bilim insanı olduğunu vurgulayarak, ülke çapında tüm pandemi kısıtlamalarının kaldırılması çağrısı yaptı.

ÇİN AÇILIYOR

Öte yandan koronavirüsün ilk kez ortaya çıktığı Çin hükümeti, “sıfır vaka” politikasını gevşetme yolunda yeni bir karar aldı. Yeni kurallar kapsamında koronavirüs “A sınıfı bulaşıcı hastalıklar” arasından çıkarılarak “B sınıfına” alındı ve 8 Ocak’tan itibaren ülkeye girişlerde 5 günlük karantina uygulamasının sonlandırılacağı açıklandı.

CAN KAYBI 6.7 MİLYONA YAKLAŞTI

28 Aralık 2022 itibariyle koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 milyon 688 bini aştı. Dünya genelinde toplam 662 milyondan fazla vaka tespit edildi. 

Etiketler koronavirüs covid-19 pandemi endemi
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