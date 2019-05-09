Venezuela'da muhalefete sert müdahale

Venezuela'da Ulusal Meclis'in başkan yardımcısı Edgar Zambrano istihbarat yetkililer tarafından gözaltına alındı. ABD, muhalif lider Juan Guaido'nun yardımcısı konumunda olan Zambrano'nun derhal serbest bırakılmaması halinde "sonuçlarının olacağı" uyarısında bulundu.

Muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis’in başkan yardımcısı Zambrano, Twitter üzerinden Çarşamba günü yerel saatle 18.40’ta yaptığı açıklamada, Bolivarcı Ulusal İstihbarat Servisi (SEBIN) mensuplarının, çekici kamyon ile içinde bulunduğu aracı başkent Caracas’taki ana merkezlerine götürmeye çalıştıklarını açıkladı.

Partisi Demokratik Eylem’in (AD) Caracas’taki merkezinin yakınlarında istihbarat görevlileri tarafından durdurulduğunu kaydeden Zambrano, “Aracımızdan inmeyi reddedince, aracımız çekici kullanılarak zorla Helicoide’ye (SEBIN genel merkezi) götürüldü” dedi. Zambrano’nun bu açıklamayı yaparken Helicoide’ye varmış olup olmadığı bilinmiyor. Juan Guiado ise Twitter’dan yaptığı açıklama, “Rejim, devlet başkanı yardımcısını kaçırdı” dedi.

SALI GÜNÜ 7 MİLLETVEKİLİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Guaido’nun Devlet Başkanı Nicholas Maduro’ya karşı askeri ayaklanma çağrısı yapmasından beri ilk kez bir yetkilinin gözaltına alındığı bildiriliyor. Salı günü Yüksek Mahkeme askeri ayaklanmaya destek verdikleri gerekçesiyle 7 milletvekili hakkında ‘vatana ihanet’, ‘isyan’ ve ‘komplo’ suçlamalarıyla hukuki süreç başlatmıştı. Maduro yanlısı Kurucu Meclis, yargılanmalarının önünü açabilmek için bu milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırmıştı.

Yüksek Mahkeme, Çarşamba günü 3 milletvekiline daha aynı suçlamaları yöneltti. Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello televizyondan yayınlanan açıklamasında, “Darbenin baş komplocularından biri gözaltına alındı” dedi ve “başarısız darbe girişimi” nedeniyle mahkemeye çıkarılacağını söyledi.