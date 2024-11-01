Yılın kelimesi belli oldu

Her yıl yeni kelimeleri sözlüğüne ekleyen Collins Dictionary, bu yıl yılın kelimesini ‘Brat’ olarak belirledi.

Özgüveni yüksek, bağımsız ve hazcı kişilik anlamına gelen kelime, şarkıcı Charli XCX’ten esinlenilerek yaratıldı. ‘Brat’ şarkıcının haziranda yayınladığı stüdyo albümünün ismiydi.

Kelime kısa sürede kültürel bir kavrama dönüştü ve Charli’nin ‘Brat summer’ı (Brat yazı) TikTok’ta yükselen, kadınsı ve bakımlı ‘Clean girl’ (Temiz kız) gibi diğer trendlerin reddi olarak görüldü.

Kavram o kadar popüler hale geldi ki ABD başkan adayı Kamala Harris’in ekibince bile genç seçmenleri çekmek için sosyal medyada kullanıldı.

Taylor Swift’in ‘Era’sı da sözlükte

Bu yıl listeye giren bir diğer kelime ise Amerikalı yıldız şarkıcı Taylor Swift’in tüm dünyayı kasıp kavuran Eras Tour’undan esinlenerek ortaya çıkarılan ‘Era’.

Collins ekibi kelimeyi ‘kişinin hayatına veya kariyerine damga vuran dönem’ olarak tanımladı.

‘Çok da önemli olmayan şeyler hakkında uzun uzun konuşmak, gevezelik ve ham hayal’ anlamına gelen ‘Delulu’ kelimesi de bu yılın listesinde yer aldı.

Bu yıl listedeki kelimelerin çoğu, 1995 ile 2012 yılları arasında doğan Z kuşağı ve hatta henüz 10-11 yaşındaki Alfa kuşağınca popülerleştirildi.

Collins’in sözlüğe eklediği sözcüklere bakıldığında, yeni kelimelerin ve ifadelerin ortaya çıkmasında TikTok ve Snapchat gibi sosyal medya uygulamalarının katkısı bir kez daha ortaya çıktı.