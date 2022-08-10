Yine Çin, yine bir virüs alarmı! Yeni bir pandemi mi ? Şimdi de Langya virüsü yayılıyor

Çin, Koronavirüs tedbirlerini hala sıkı tutarken bu kez de uzmanlar birçok vaka ile karşılaştığı "Langya" adlı yeni bir virüsün alarmını verdi.

Koronavirüsün pandemisinin hayatı uzun bir süre felç etmesinin ardından bir süredir rahat bir nefes alan dünyaya, Çin'den yeni bir virüs alarmı geldi. Langya virüsüne ilk olarak 2019 yılında rastlanmış fakat Koronavirüs'ün tüm dünyayı etkisi altına alması sebebiyle çalışmaların yönü değişerek ve bir daha 'Langya' virüsü için bir çalışma yapılmamıştı.

Tekrar gündeme gelen Langya virüsüne Çin'de yakalanan şu an onlarca vaka olduğu ortaya çıktı. Yetkililerin virüse takibe aldığı bilgisi verildi. Bilim insanları doğada bulunan hayvanların üzerinde yaptıkları testlere göre 262 sivri farenin dörtte birinden daha fazlasında LayV bulunduğu açıklandı.

Langya virüsün bulaştığı insanlarda özellikle yüksek ateş başta olmak üzere, iştahsızlık, öksürük ve kas ağrısı belirtilerine rastlandı. Şu an virüs sebebiyle bir ölüm kayıtlara geçmedi. LayV'nin insandan insana bulaşıp bulaşmadığı henüz bilinmiyor.