  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Yoğun kar yağışı felaket getirdi: 23 kişi donarak öldü

Yoğun kar yağışı felaket getirdi: 23 kişi donarak öldü

Yoğun kar yağışı felaket getirdi: 23 kişi donarak öldü

Pakistan'ın Murree şehrinde yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalan 23 kişi donarak hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, başkent İslamabad'a 70 kilometre uzaklıktaki Murree şehrinde ve Galiyat bölgesinde, 7 Ocak akşamından itibaren yoğun kar yağışı etkili oldu.

Murree'de araçlarında mahsur kalan 23 kişi donarak öldü.

Hayatını kaybedenler arasında bir polis memuru ile eşi ve 5 çocuğu da bulunuyor.

Yetkililer, kar yağışıyla beraber birçok kişinin araçlarını terk edip otellere sığınmak için hareket ettiğini, yollarda bırakılan araçların ise trafiğe neden olduğunu kaydetti.

Turistik bölgeye, şehir dışından 125 binin üzerinde aracın giriş yaptığı belirtiliyor.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

AA

Etiketler pakistan kar yağışı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Volkan Demirel hakeme patladı: ''O pozisyon penaltıysa hakemliği bıraksın''
Kar yağışına hasret ilçede sürpriz! 15 dakikada beyaza büründü
Gönül Dağı dizisinin sevilen ismi veda etti
Bir şehir şokta! Tarihte ilk kez kar yağdı
Kara kış geri dönüyor! Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı
Müge Anlı'nın paylaştığı fotoğraf Instagram'ı salladı!
Ünlü şarkıcıdan kötü haber! Apar topar ameliyata alındı
Antalya'da yoğun kar yağışı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu
Antalya'da dalgalara kapılan turist kayboldu
Sopalarla yürüyüş yapan Suriyeliler yakalandı