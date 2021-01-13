Yok artık! Kocasına tasma takıp gezdirdi

Kanada'da koronavirüs kısıtlamalarını delmek için bir kadının başvurduğu yöntem şaşırttı. Kadın, ülkede dışarı çıkmak için yasal neden olan 'köpek gezdirmeyi" eşi üzerinde deneyerek, eşine tasma takıp sokakta gezdi.

Kanada'da koronavirüs kısıtlamalarını delmek için bir kadının başvurduğu yöntem görenleri hayrete düşürdü. Quebec bölgesindeki Sherbrooke kentinde yaşanan olayda, dışarı çıkmak için tek yasal neden olan 'köpek gezdirme'yi eşi üzerinde deneyen kadın, eşine tasma takarak, sokakta gezdi.

Polisin kontrolüne denk gelen kadın, "Köpeğimi gezdiriyorum. Bu gayet doğal" ifadelerini kullandı.

ÇİFTE BİN 200'ER DOLAR CEZA

Sheerbrooke Polisi'nden Isabelle Gendron, yerel La Tribune gazetesine yaptığı açıklamada, "çiftin polisle hiç işbirliği yapmadığını" söyledi.

Çifte 1200'er dolar para cezası kesildi. Quebec bölgesinde akşam 20:00 ve sabah 05:00 saatlerinde sokağa çıkma uygulaması başlatılmıştı.

Ülkede uygulanan karantina kurallarına göre söz konusu saatlerde, evin yakınlarında köpeği yürüyüşe çıkartmak dışarı çıkmak için tek yasal neden olarak görülüyor.