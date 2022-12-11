Yol kenarında 27 ceset bulundu

Zambiya'nın başkenti Lusaka'da Etiyopyalı mülteci olduğu tahmin edilen 27 kişinin cesedi bulundu.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, Ulusal Polis Sözcü Yardımcısı Danny Mwale, Ngwerere bölgesinde 20 ila 38 yaşlarında 27 kişinin yol kenarına atılmış cansız bedeninin bulunduğunu, nefes alan 1 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Cesetlerin kimliklerinin tespiti ve otopsisi için morga kaldırıldığını kaydeden Mwale, olay yerinde inceleme başlatıldığını ifade etti. Ölümlerin arkasında kimin olduğu henüz bilinmezken, olayın insan kaçakçılığıyla ilişkili olduğu tahmin ediliyor.