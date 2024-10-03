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Yolcu uçağında dehşet anları: Motor alev aldı

Yolcu uçağında dehşet anları: Motor alev aldı
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İtalya'da kalkışa hazırlanan bir yolcu uçağı, motor kısmında çıkan yangın nedeniyle tahliye edildi.

İtalya'nın güneyinde yer alan Brindisi Havalimanı'ndan Torino'ya gitmek için hazırlanan Ryanair'e ait FR8826 sefer sayılı uçak, kalkış öncesinde büyük bir tehlike atlattı.

Motor kısmında çıkan yangın nedeniyle uçuş iptal edildi ve uçağın içerisinde bulunan 184 yolcu acil durum kaydıraklarıyla tahliye edildi.

HAVALİMANI KAPATILDI

Olay sırasında Brindisi Havalimanı geçici olarak kapatıldı.

Uçak pistin başında kalkış için hazırlanırken motor bölümünden çıkan alevler üzerine acil durum prosedürleri devreye sokuldu.

İtfaiye ekipleri hızla uçağa müdahale etti, ancak olayın kontrol altına alınması için tüm seferler askıya alındı.

RYANAIR’DEN RESMİ AÇIKLAMA

Ryanair sözcüsü olayla ilgili olarak, “Brindisi’den Torino’ya gitmekte olan FR8826 sefer sayılı uçağımız, kabin ekibimizin dışarıda duman fark etmesi üzerine acil durum prosedürlerine uygun olarak tahliye edilmiştir. Yolcular güvenli bir şekilde terminale götürülmüş ve herhangi bir yaralanma yaşanmamıştır. Uçuş başka bir uçakla devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Uçaktaki yolcular acil durum kaydıraklarıyla hızlı bir şekilde tahliye edildi.

Olayda yaralanma olmadığı açıklanırken, yolcular havalimanı yetkilileri tarafından terminalde karşılandı ve gerekli yardımlar sağlandı.

Yangına neyin sebep olduğu henüz açıklanmazken, itfaiye ekipleri ve havacılık uzmanları durumu araştırıyor.

Etiketler italya brindisi havalimanı motor yangın tahliye
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