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Yuh! Emekli maaşı için annesini mumyalamış

Yuh! Emekli maaşı için annesini mumyalamış

Avusturya polisi, emekli maaşını almaya devam etmek için ölen annesini mumyalayarak bodrum katında tutan adamın yakalandığını duyurdu.

Avusturya polisi, emekli maaşını almaya devam etmek için ölen annesini mumyalayarak bodrum katında tutan adamın yakalandığını duyurdu.

Demansı olduğu açıklanan 89 yaşındaki kadının geçen yıl haziran ayında eceliyle öldüğü düşünülüyor.

66 yaşındaki oğlunun vücudunu mahzene koyduğu ve kokuyu maskelemek için buz paketleri, kedi kumu ve bandajlar kullandığı söyleniyor.

Polis, yasa dışı olarak yaklaşık 50 bin euro ödeme almış olabileceğine inanıyor.

Dolandırıcılığı postacının ihbarı ortaya çıkardı

Polisten yapılan açıklamada, dolandırıcılığın Tirol bölgesinde bir postacının kadını görme talebinin reddedilmesinin ardından ortaya çıktığı belirtildi.

Soruşturmanın başlatılmasının ardından tüyler ürperten gerçek ortaya çıktı.

Avusturya devlet televizyonu ORF'ye konuşan polis memuru Helmuth Gufler, kadının kedi kumu ile kaplanarak mumyalandığını ve adamın tüm suçlamaları kabul ettiğini açıkladı.  

ORF'nin bildirdiğine göre, şüpheli erkek kardeşine annesinin hastanede tedavi gördüğünü ve ziyaret etmeye değmeyeceğini çünkü kimseyi hatırlamadığını söyledi.

Etiketler emeklilik maaşı mumya
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