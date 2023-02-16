Yunanistan Başbakanı'ndan Türkiye mesajı

Dünya tarihinin en büyük depremlerinden birisini yaşayan Türkiye için seferber olmuş durumda. Pek çok ülke bu zor dönemde Türkiye'nin yanında yer alırken komşu Yunanistan'ın Başbakanı Miçotakis, Atina'nın komşu ülke olarak üzerine düşen rolü üstleneceğini ifade etti.

Uzman ekiplerin enkaz altında kalanları kurtarmak için zamana karşı verdiği mücadele hız kesmeden devam ediyor. Çift depremden sonra onlarca ülke Türkiye'nin yardımına koştu.

İlişkilerin gergin olduğu Yunanistan'ın arama kurtarma ekibi Türkiye'ye ulaşan ilk kafilelerden birisi olurken komşudan bir dizi yardım adımı da geldi.

Türkiye'deki çalışmaları sonra eren Yunan arama kurtarma ekipleri alkışlar ile ülkelerine uğurlanırken Miçotakis'ten ikili ilişkilere dair yeni açıklamalar geldi.

Miçotakis depremlerin ardından ikili ilişkilerde oluşan olumlu atmosferin, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde iyileşme sağlayabileceğine inandığını belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ikili ilişkilerde iyileşme olabileceği yönündeki açıklamalarını not ettiğini belirten Yunan Başbakan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Anlaşmazlıklarımız var. Bunlar Uluslararası hukuk ölçütünde ve iyi komşuluk ilişkilerine saygılı bir şekilde çözülebilir. Nihayetinde, bu trajedinin de ortaya koyduğu, halklarımız arasındaki duygusal bağa inanıyorum. Gerçekten, bu dramın içerisinden belki de Türk-Yunan ilişkileri için daha iyi bir şey çıkabileceğine inanıyorum.'

Yunan halkının, Türk halkına desteğine devam edeceğine inandığını belirten Miçotakis, depremden etkilenen bölgelerin yeniden inşa çabasında da Yunanistan'ın komşu ülke olarak üzerine düşen rolü üstleneceğinin de altını çizdi.