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''Yüzen cisimler'' 2 ton kokain çıktı!

''Yüzen cisimler'' 2 ton kokain çıktı!
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İtalya Mali Polisi havada rutin kıyı kontrolü yaparken denizin üzerinde çok sayıda paket tespit etti. Sicilya Adası'nın doğusunda Akdeniz'e düzenlenen operasyonda, denizin üzerine bırakılmış 2 ton kokain ele geçirildi.

İtalya Mali Polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Katanya iline bağlı mali polis ekipleri, havadan rutin kıyı kontrol faaliyetleri sırasında deniz yüzeyinde ışıklı sinyal cihazı bulunduğunu ve ağ yardımıyla bir arada tutulan çok sayıda paket olduğunu tespit etti.

 Operasyonla denizden toplanan 70 kadar pakette yaklaşık 2 ton kokain bulunduğu belirlendi. Denizde ele geçirilen kokaine Katanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konuldu.

Mali Polisin açıklamasında paketlerin ambalajının suda batmayan özellikte olduğu belirtildi, üzerlerindeki ışıklı sinyal cihazından, güzergahtaki gemilerden biri tarafından alınmak amacıyla denize bırakılmış uyuşturucu kargosu olabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.

 

Etiketler kokain uyuşturucu deniz akdeniz
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