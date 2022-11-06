Ukrayna lideri Zelenski, aylardır süren savaşla ilgili olarak, ''Düşmanın neye hazırlandığını biliyoruz. Cevap vereceğiz ve topraklarımızı özgürleştirmeye devam edeceğiz'' dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Telegram hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajında, Rus güçlerinin ülkesine düzenlediği yoğun hava saldırılarına yönelik gereken tedbirler konusunda değerlendirmelerde bulundu.

"CEVAP VERİP TOPRAKLARIMIZI ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ"

Ordu yetkilileri ve güvenlik güçleri yöneticileri ile bir araya gelerek ülkesinde Rusya'ya karşı devam eden savaşla ilgili son gelişmeleri ele aldıklarını belirten Zelenski, "Düşmanın neye hazırlandığını biliyoruz. Cevap vereceğiz ve topraklarımızı özgürleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

"HAVA SAHAMIZIN TAM OLARAK KORUNMASINI SAĞLAMALIYIZ"

Rus kuvvetlerinin, Ukrayna'da füze ve kamikaze insansız hava araçları (İHA) ile saldırıları sürdürdüğüne dikkati çeken Zelenski, Ukrayna güçlerince gittikçe daha fazla füze ve İHA'nın imha edildiğini kaydetti. Zelenski, "Ukrayna'nın hava sahasının tam olarak korunmasını sağlamalıyız ve bunun için mümkün olan her şeyi yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanarak hava ve füze savunma sistemlerinin ülkeye getirilmesine ilişkin iyi haberler beklediklerini söyledi.

"İRAN'IN YAPTIKLARINI BİLİYORUZ"

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı İran üretimi İHA'ları kullandığını ve bazı İranlı yetkililerin bunu itiraf ettiklerine ilişkin çeşitli mesajların ortaya çıktığını öne süren Zelenski, "İranlı eğitmenlerin, Rus teröristlere insansız hava aracı kullanmayı öğrettiğini kesin olarak biliyoruz ve Tahran bu konuda tamamen sessiz." değerlendirmesinde bulundu.

"ÇATIŞMALAR 1000 KİLOMETRELİK CEPHE HATTINDA SÜRÜYOR"

Zelenski, Ukrayna'da en yoğun çatışmaların Donetsk cephesinde yaşandığına işaret ederek "Ancak cephenin diğer kısımlarında da sürekli çatışmalar devam ediyor. Çatışmalar, en az 1000 kilometrelik cephe hattında sürüyor." diye konuştu. Öte yandan Ukrayna tahıl ürünlerinin Karadeniz tahıl girişimi sayesinde devam ettiğini hatırlatan Zelenski, "Son bir haftada, 800 bin tondan fazla tarım ürünü taşıyan 28 gemi, Odessa, Çernomorsk ve Pivdenny (Yujniy) limanlarından ayrıldı." ifadelerini kullandı.