Zelenski'den bomba iddia: Putin öldü

Ukrayna lideri Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini iddia etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, yaklaşık bir senedir savaş halinde olduğu Rusya ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı.

PUTİN'İN ÖLDÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜ

Video konferans aracılığı ile İsviçre'de düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda dünya liderlerine seslenen Zelenski, kanser ve parkinson hastalıkları ile mücadele ettiği öne sürülen Rus lider Putin'in ölmüş olabileceğini söyledi. Televizyonlarda Putin olarak gösterilen kişinin özel televizyon efektiyle Putin'e benzetilen dublör olduğunu iddia eden Zelenski, Ukrayna İstihbarat Başkanı'nın da kendisine bu yönde bilgi aktardığını belirtti.

"DOĞRU KİŞİ OLDUĞUNDAN EMİN DEĞİLİM"

Zelenski, "Kiminle ne hakkında konuşacağımı tam olarak bilemiyorum. Bazen yeşil ekran kullanan Rusya Devlet Başkanı'nın aslında doğru kişi olduğundan emin değilim. Hayatta olduğunu, kararları onun verdiğini ya da verdirdiğini tam olarak anlayamıyorum" dedi.

İDDİASI, CİDDİYETSİZ BULUNDU

Zelenski'nin Putin'in ölmüş olabileceği iddiası bazı çevrelerce ciddiyetsiz bir gönderme olarak değerlendirildi. Ukrayna lideri ayrıca toplantıya katılan Batı liderlerinden Rusya'ya karşı savaşması için Ukrayna'ya silah yardımı yapmalarını istedi.

KREMLİN'DEN CEVAP GECİKMEDİ

Kremlin'in Zelenski'nin Putin hakkındaki iddialarına cevabı gecikmedi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Rusya'nın ve Putin'in Ukrayna ve Zelenski için büyük bir problem olduğu açık. Ve açık olarak görülüyor ki Zelenski, psikolojik olarak ne Rusya'nın ne de Putin'in var olmamasını tercih ederdi" dedi.