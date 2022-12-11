  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Zelensky: Odessa’da 1.5 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı

Zelensky: Odessa’da 1.5 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı

Zelensky: Odessa’da 1.5 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı
Güncelleme:

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, "Odessa’da 1.5 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı" dedi.

Rusya, Ukrayna’daki kritik altyapı tesislerini hedef almayı sürdürüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya’nın gece boyunca İran yapımı dronlarla başta Odessa olmak üzere birçok kente saldırılar düzenlediğini duyurdu.

"1.5 milyon kişi elektriksiz kaldı"
Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Zelensky, "Bugünün anahtarı enerjidir. Odessa’daki durum oldukça zor. İran dronlarıyla gece boyunca yapılan saldırılar sonucunda Odessa, diğer kentler ve köyler karanlığa büründü. Odessa’da 1.5 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı. Genel olarak acil durum ve elektrik kesintileri birçok bölgede devam ediyor. Enerji sistemi, normal çalışma durumundan oldukça uzak ve çok fazla eksik var. Bu nedenle kesinti programları mevcut. Bunlar en çok Lviv, Vinnitsa, Kiev, Ternopil, Sumi, Zakarpattia, Jitomir ve Khmelnytskyi bölgeleri ile başkent Kiev’de uygulanıyor." ifadelerini kullandı.

Her gün Rusya tarafından çok sayıda hava saldırısı düzenlendiğini de söyleyen Zelensky, enerji tesislerinin sıkça hedef alındığının altını çizdi.

Etiketler Zelensky elektrik
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Muğla Datça açıklarında korkutan deprem
Matrah düzenlemesi sonrası ikinci el otoda bir iyi bir kötü haber!
6 yaşındaki çocuğa istismarda kan donduran detaylar!
Sosyal medya onu konuşuyor: Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru heyecanı
İki adada feribot seferleri iptal edildi
Bir ilde doğal gaz kesintisi: Vatandaş tüpçülere akın etti
Bakan Soylu ile CHP'li Altay arasında ''sahte evlilik'' tartışması
Meteoroloji açıkladı! Birçok ile turuncu ve sarı kodlu uyarı: Çok kuvvetli yağış geliyor
En beğenilen muhalif liderleri anketinin sonuçları açıklandı: İşte zirvedeki isim...
Bakan Varank, Meclis'e TOGG'la geldi: Muhalefete olay gönderme