''1 Ocak 2018'den önce emekli olmayın''

Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, 31 Aralık 2017 tarihinden sonra emekli olmanın daha avantajlı olduğunu, emekli işlemlerinin 1 Ocak 2018 tarihinde başlatılması vatandaşların yararına olacağını bildirdi. Daha yüksek emekli maaşı bağlanması için bu tarihten sonra yüzde 5 veya yüzde 10 emekli maaşların da artma olacağının altını çizen Nacar, borçlanarak emekli olmak isteyenlerin de 2018 yılına girmeden 18.96 kur üzerin den yapmalarını önerdi.



Yurtdışı borçlanma yaparak emekli olmak isteyen vatandaşların Avrupa’da bulunan konsolosluklar üzerinden yıl sonuna kadar borçlanmalarını yapmalarının onların ceplerinden fazla para çıkmasına engel olacağını bildiren Erhan Nacar," Türkiye’ de askerlik borçlanması ve isteğe bağlı borçlanma için de ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Yapılan borçlanma ile erken emeklilik kapılarını da açabilirler"dedi.



Prim borcu olana kredi ile emeklilik

Yaş ve sigortalılık süresini doldurmuş ancak prim borcu nedeniyle emekli olamayan Bağ-Kur’lulara önemli bir imkan sağlandığını,yapılandırma kapsamındaki Bağ-Kur’lulara düşük faizli kredinin yolu açıldığını bildiren SGK Uzmanı Erhan Nacar, " Esnaf ve sanatkarlar, çiftçiler, serbest meslek erbapları,bu kapsamda Bağ-Kur’lu olup yaşları dolmasına rağmen prim borcunu ödeyemedikleri için emekli olamayan yüz binlerce kişi var. Aynı durum SGK’lılar içinde geçerli. Yıllarca ödenemeyen prim borcu katlanarak artmaya devam ediyor. SSK primini iş veren ödediği için, bu sigortalılık eksik primini tamamlamalarına imkan yok. Primlerini kendisi ödeyen Bağ-Kur’ luya yasal olarak tanınan haklar var" dedi.



Erhan Nacar şöyle açıkladı;" Örneğin: 10-15 yıllık prim borcu dahil tek kalemde ödenebiliyor. Bunun bir maliyeti var. Güncel değer aylık 613 lira. Ödenmeyen borçlar cezasıyla yükseliyor. Yüz bin lirayı aşan borçlar mevcut. Bu borç ve prim eksikliği nedeniyle emekli olamayan Bağ-Kur’luya kredi imkanı geliyor.



Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, SGK ve Ziraat Bankası üst yönetimiyle bu konuyu görüşmüştü. Önceki gün de Gümrük Bakanı Bülent Tüfekçi’nin katıldığı bir toplantıda kredi verecek olan bankalara Halkbank’ın da dahil olduğunu ifade eden Palandöken bu iki bankayla SGK’nın birkaç gün içinde protokol imzalayacağını belirtti. Protokolle, yaş ve sigortalılık süresini tamamlayanlar eksik primini ödeyip hemen emekli olabilecekse düşük faizli kredi çekebilecek. Ziraat ve Halkbank’tan alınacak kredinin vadesi henüz net değil. Borç yükseldikçe vadenin de 4-5 yıla kadar uzaması bekleniyor." SGK Uzmanı Erhan Nacar bu haktan askerlik ve doğum borçlanması yapacak kişilerin çiftçi, esnaf, şirket ortağı ve muhtarların yararlanabileceğini açıkladı.