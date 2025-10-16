  1. Anasayfa
1,5 ay sonra sigaraya bir dev zam daha geldi
Güncelleme:

Yeni gün de yeni bir zamla başladı. Bundan sadece 1,5 ay önce zam gelen sigara fiyatlarına bugün itibariyle bir kez daha zam geldi.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sigara fiyatlarına Ekim ayı içinde yeni bir zam geleceğini açıklayan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, artış miktarının 5 TL civarında olacağını söylemişti.

TBYD Başkanı Erol Dündar, ÖTV güncellemesiyle birlikte yeni yılda da sigara fiyatlarında artış beklediklerini ifade etmişti.

Dündar'ın bu açıklamasından sadece 5 gün sonra Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yeni sigara zammını duyurdu.

Aybaş, Philip Morris grubuna bugünden itibaren (16 Ekim) geçerli olacak şekilde zam geldiğini açıkladı.

Aybaş, zammı sosyal medya hesabından, “Sigaraya zam geldi, hayırlı olsun! En ucuz sigara 95 TL, diğerleri 100-105 TL” sözleriyle duyurdu.

Aybaş’ın aktardığına göre zammın ardından Philip Morris grubuna ait en ucuz sigara 95 TL'ye, en pahalı sigara ise 105 TL'ye yükseldi.

Not: Sigara markalarının basın yoluyla yayınlanması yasak olduğu için markalar Haber3.com tarafından mozaiklenmiştir. 

Yeni gün de yeni bir zamla başladı. Bundan sadece 1,5 ay önce zam gelen sigara fiyatlarına bugün itibariyle bir kez daha zam geldi.

