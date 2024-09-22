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150 bin TL'lik evlilik kredisine başvuracaklar dikkat

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gençlerin evlilik kredisine daha hızlı ve kolay başvurabilmesi için özel internet sitesi hazırladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, evlenecek gençlere yönelik hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu Projesi kapsamındaki çalışmalar sürüyor.

Deprem bölgesindeki bazı illerde pilot uygulaması başlayan, ardından yurt genelinde doğurganlık hızının en düşük olduğu üç şehre son olarak Osmaniye'nin eklenmesiyle genişleyen proje kapsamında yeni bir çalışma daha yapıldı.

Bakanlık, evlenecek gençlerin evlilik kredisine daha hızlı ve kolay başvurabilmeleri için "ailegenclikfonu.aile.gov.tr" internet sitesini hizmete aldı.

Hazırlanan internet sitesinde, evlilik kredisine ilişkin haberler, görseller, başvuru kılavuzu, duyurular yer alıyor, desteğe nasıl başvuru yapılacağı uygulamalı gösteriliyor.

Sitede, çiftlerin sahip olduğu her türlü kaynağı etkili şekilde yönetmesi ve karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlem almalarına katkıda bulunulması için eğitim içerikleri de bulunuyor.

Evlilik kredisi kimlere veriliyor?

-18 yaşını tamamlamış ve ilk evliliğini yapacak olan Türk vatandaşları
-Evlilikten en az 1 yıl önce Türkiye'de ikamet edenler
-Çiftlerden her ikisinin de en az 2 yıllık sigortalılık süresi olanlar
-Gelir durumu asgari ücretin 2 katını aşmayanlar

Kredinin özellikleri:

-Tutar: 150 bin TL
-Vade: 48 ay (4 yıl)
-Faizsiz
-İki yıl geri ödemesiz

Başvuru nasıl yapılıyor?

- ailegenclikfonu.aile.gov.tr üzerinden
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın e-devlet sistemi üzerinden
- Alo 183 Aile Destek Hattı'nı arayarak
- İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine bizzat başvurarak

AA

Etiketler evlilik kredisi internet sitesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aile ve gençlik fonu
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