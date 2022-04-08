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150 milyon liralık destek ödemeleri başladı

150 milyon liralık destek ödemeleri başladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "150 milyon 167 bin 123 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, 150 milyon liralık çiftçilere destek ödemelerinin başladığını duyurdu.

Bakan Kirişci, Twitter'daki hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Kirişci, "150 milyon 167 bin 123 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Emek veren, alın teri döken çiftçi kardeşlerime hayırlı ve bereketli olsun" dedi. 

Bakan Kirişci'nin paylaşımı şöyle:

Etiketler tarım ve orman bakanı tarımsal destek
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