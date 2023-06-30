18 yaşından küçük çocuğu olanlar dikkat: Onay alanlara maaş bağlancak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardım ödemeleri hız kesmeden devam ediyor. Bu sosyal destek 18 yaş altı çocuğu olan kişilere yönelik olarak açıklandı.

Türkiye'de yaşayan milyonlarca vatandaş Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yürütüğü sosyal destek ödemelerinden yararlanıyor. Ekonomik olarak zorluk yaşayan vatandaşlara sağlanan bu destek ödemeleri vatandaşın bir nebze de olsa cebini rahatlatmayı amaçlıyor.

ÇOCUKLU AİLELER İÇİN DESTEK ÖDEMESİ

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti SED yardımları tüm hızı ile devam ederken devlet 1 - 2 - 3 çocuklu ailelere ödemeler için yeni duyuru yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardımlar genel müdürlüğü tarafından yapılan SED ödemeleri için yeniden başvuru ekranı açıldı.

Aile Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Bu hizmeti kullanarak, ekonomik yoksulluk içinde olup da çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken aileler, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici veya belirlenecek süreler için verilen ekonomik destek talepleri için ön başvuruda bulunabilirler. Bu hizmetten yararlandırılan çocukların durumları en geç üçer aylık süreler ile izlenmektedir. İzlemelerde hizmetin devamı veya sonlandırılması değerlendirilmektedir" denilerek söz konusu yardımın detayları ilan edildi.

3028 LİRA ÖDEME YAPILACAK

Bakanlık "Sosyal Yardım Başvurunuza ilişkin nihai iş ve işlemler resmi ikametgahınızın bulunduğu(Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nde kayıtlı güncel ikametgahınızın bulunduğu) İl/İlçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından yürütülecektir" diyerek başvuruların yaşanılan il ve ilçede yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yaplacağı ifade edildi. Başvurusu onaylanan kişilere 3.038 TL ödeme yapılacak.