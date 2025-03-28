5.6 milyar TL'lik destek ödemesi bayram öncesi hesaplara yattı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 5 milyar 602 milyon 227 bin TL destekleme ödemesinin bugün itibariyle çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Üreticimizin gücüne güç katıyor, Anadolu'ya can suyu oluyoruz. 5 milyar 602 milyon 227 bin TL destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.
DHA
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