''9 ayda 3,5 milyon vatandaşın elektriği kesildi''

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, TBMM’de dün sona eren Bütçe Görüşmelerinde yaptığı konuşmadan bir bölümü sosyal medya hesabından paylaştı.

Başarır, 2019 Ocak-Eylül ayları arasında 3,5 milyon insanın elektriğinin kesildiğini belirterek, Ak Parti'ye tepki gösterdi. Başarır, “Fatih’te 4 kardeş, 607 lira elektrik faturasını ödeyemediği için intihar ediyor. Siz de bu bütçeyle övünüyorsunuz.” dedi.

Twitter’dan yaptığı paylaşımda Saray'ın aylık faturasının 850 bin lira olduğunu belirten Başarır, şunları söyledi:

“2019 Ocak-Eylül ayları arasında 3,5 milyon insanın elektriği kesilmiş. Fatih’te 4 kardeş, 607 lira elektrik faturasını ödeyemediği için intihar ediyor. Siz de bu bütçeyle övünüyorsunuz.”