ABD'de enflasyon beklentinin altında kaldı
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ABD'de nisan ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,3 artarak tahminlerin altında gerçekleşti.
ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ülkede tüketici fiyatları nisan ayında yıllık bazda yüzde 2,3 artış kaydetti. Piyasanın artış beklentisi yüzde 2,4 olmuştu.
Tüketici fiyatları aylık bazda ise yüzde 0,2 artış gösterdi. Piyasanın veriye ilişkin beklentisi, aylık yüzde 0,3 artış gerçekleşmesi yönündeydi.
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