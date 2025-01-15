ABD'de kritik enflasyon verisi açıklandı
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ABD'de merakla beklenen enflasyon verisi açıklandı. Enflasyon aralık ayında yüzde 2,9 yükseldi.
ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ülkede tüketici fiyatları aralık ayında yıllık bazda yüzde 2,9 artış kaydetti.
Öte yandan, tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0,4 artış kaydetti. Piyasanın veriye ilişkin beklentisi de yüzde 0,4 artış gerçekleşmesi yönündeydi.
Ekonomistler, yıllık enflasyonun yüzde 2,9 geleceğini öngörüyordu.
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