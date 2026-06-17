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ABD'de yıllardır süren Halkbank davası resmen düştü!

ABD'de yıllardır süren Halkbank davası resmen düştü!
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ABD'de 9 yıldır devam eden ve piyasaların yakından takip ettiği Halkbank ceza davası, mahkeme kararıyla resmen düştü.

ABD'de Halkbank'a yönelik ceza davası, mahkemenin verdiği son kararla tamamen düştü. Türk bankacılık sektörü üzerinde bir belirsizlik unsuru olarak görülen bu kritik hukuki sürecin sona ermesi, ekonomi dünyasında yankı uyandırdı.

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi Yargıcı Richard Berman, bugün gerçekleştirilen duruşmada ABD Adalet Bakanlığı ile Halkbank arasında varılan uzlaşma kapsamında banka hakkındaki iddianamenin düşürülmesine hükmetti. Kararla birlikte Halkbank açısından herhangi bir adli veya idari yaptırım olmadan dava düşürülürken, banka hakkında yaklaşık 9 yıldır devam eden hukuki süreç sonlanmış oldu.

ABD Adalet Bakanlığı, Mart ayında mahkemeye sunduğu başvuruda, Halkbank ile imzalanan "ertelenmiş kovuşturma anlaşması" kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirildiğini belirterek davanın düşürülmesini talep etmişti. Mahkemede yapılan değerlendirme sonucunda talebi kabul ederek davayı sonlandırdı.

Halkbank: Dava Kapanmıştır

Halkbank konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı. Açıklamada "ABD Güney New York Bölge Mahkemesinde 17 Haziran 2026 Çarşamba günü (bugün) gerçekleşen duruşma neticesinde Mahkeme tarafından Bankamızın ABD'deki ceza davasının düşürülmesi onaylanmıştır. Böylece Bankamız hakkında ABD'de yıllardır devam eden ceza davası kesin ve nihai olarak kapanmıştır" ifadelerine yer verdi.

Banka açıklamasında "Ülkemiz ekonomisine 88 yıldır hizmet sunan Bankamız, faaliyetlerini geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun, güçlü, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde sürdürecek olup hem bankacılık sektörünün hem de ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlamaya devam edecektir" dedi.

İHA

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Etiketler abd halkbank davası mahkeme
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