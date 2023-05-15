AB'den seçim sonrası Türkiye için kritik uyarı

AB Komisyonu, Türkiye'nin uyguladığı karmaşık ekonomik tedbirleri sona erdirilmesinin zorlu olacağını bildirirken, sıkılaşan dış finansmanın da Türkiye için risk kaynağı olmaya devam edeceğini belirtti.

AB Komisyonu, 2023 Avrupa Ekonomik Tahminleri Bahar Raporu'nu yayımladı.

İlgili raporda AB Komisyonu, "Türkiye'nin uyguladığı karmaşık tedbirler setini sona erdirmesi zorlu olacaktır. Sıkılaşan küresel finansal şartlar Türkiye'nin dış finansmana bağımlılığı ve düşük harcanabilir döviz rezervleri dikkate alındığında bir başka risk kaynağı olacaktır" ifadelerine yer verdi.

Foreks'teki habere göre, Türkiye'nin 2022 sonunda kendini gösteren zayıf ihracat performansının ancak dış talebin kademeli olarak toparlanacağı 2024'te terse döneceğini öngören AB Komisyonu, net ihracatın büyümeye katkısının 2023 yılında negatife döneceğini tahmin etti.

Büyümenin 2023'te yüzde 3,5'e gerileyeceğini ve 2024'te bir miktar artacağını da öngören AB, 2024 yılı GSYH büyüme tahmininin ise yüzde 4,0 olduğunu açıkladı.

Cari aşırı gevşek para politikası dikkate alındığında enflasyonun yüksek kalmaya devam edeceğini de öngören AB Komisyonu, enflasyonun ancak yavaş şekilde aşağı geleceğini savundu.